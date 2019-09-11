في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.. تعرف على حجم خسائر أمريكا | فيديوجراف

قبل نحو 18 عاما، وفى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 2001، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لعدة هجمات إرهابية انتحارية، نفذتها عناصر من تنظيم القاعدة عن طريق اختطاف 4 طائرات مدنية، استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في واشنطن، ومزرعة في بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل 2977 شخصًا وإصابة 600 آخرين.

تقدم “بوابة الأهرام”، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لحادث 11 سبتمبر، والذى يظل عالقا في أذهان الجميع ولن ينساه العالم، “فيديوجراف”، في أرقام يسلط الضوء على عدد المنفذين للعملية الانتحارية وحجم القتلى والخسائر المادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة جراء هذا الحادث.

– نفذ الهجمات 19 شخصًا من تنظيم القاعدة.

– أسفرت عن مقتل 2977 شخصًا وإصابة 600 آخرين.

– 500 ألف دولار تكلفة التخطيط للهجمات. – 60 مليار دولار خسائر تدمير برجي مركز التجارة العالمي. – 8 مليارات دولار تكلفة إعادة إعمار برجي مركز التجارة العالمي. – الاقتصاد الأمريكي تكبد خسائر وصلت لـ 123 مليار دولار. – خسر قطاع الطيران 1.4 مليار دولار. – 9.3 مليار دولار تعويضات للمتضررين من الهجمات على برجي التجارة. – 15 مليار دولار قدمت كمعونات لشركات الطيران لتجاوز خسائرها. – 40 مليار دولار تكلفة خطة الكونجرس لمكافحة الإرهاب في 2001. – الحكومة الأمريكية تكبدت 589 مليار دولار، لتعزيز دور وكالات الأمن القومي.

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