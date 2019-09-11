إيران ترفض مجددا احتمال عقد لقاء بين روحاني وترامب

رفضت إايران اليوم الأربعاء احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب بعدما وجه البيت الأبيض إشارات في هذا الصدد.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين قد أعلنا أمس الثلاثاء أن ترامب مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة، بعدما أقال الرئيس الأمريكي مستشاره للأمن القومي جون بولتون، لكنهما شددا على أن واشنطن ستبقي حملة “الضغوط القصوى” على الجمهورية الإسلامية.

وكرر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الأربعاء التأكيد على موقف روحاني في هذا الشأن.

وأوضح أنه “ما لم تكف أمريكا عن إرهابها الاقتصادي ضد إيران فان مسالة التفاوض معها غير واردة”.

وأضاف “لقد أعلنا مرارا كما أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة بأنه لا مجال للحوار والتفاوض ما دام الحظر الظالم والإرهاب الاقتصادي الأمريكي مفروضا على الشعب الإيراني”. وتابع “حينما يرفعون الحظر الظالم يمكن الحديث حول هذا الأمر والتفاوض في إطار مجموعة “5+1″ والذي كان قائما من قبل حول القضية النووية الإيرانية” كما نقلت عنه الوكالة الإيرانية. وردا على سؤال حول تأثير إقالة بولتون على العلاقات بين ايران والولايات المتحدة قال “من المبكر الحكم في هذا الشأن”. وقال إن “مسالة تغيير سياسة التطرف الامريكية متعلقة بعوامل مختلفة ومؤثرة في تنظيم السياسة الخارجية الأمريكية”. وأضاف أن “التغييرات والتطورات داخل الحكومات والدول هي قضية داخلية موجودة في جميع الدول” وأن إقالة بولتون تأتي “في هذا السياق، ونحن لا نتدخل في القضايا الداخلية للدول الاخرى” بحسب ما أوردت الوكالة. وكان الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء في تغريدة أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي الذي كان على خلاف معه بشأن العديد من الملفات الساخنة من إيران إلى كوريا الشمالية مرورا بأفغانستان.

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