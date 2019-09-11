نقابة طب الأسنان تشارك في المؤتمر العلمي الخامس بجمهورية مصر العربية

القاهرة 11 سبتمبر 2019 (وال)-شارك نقيب أطباء الأسنان في ليبيا الدكتور عدنان مروان، ونائبه نقيب أطباء الأسنان بنغازي الدكتور زياد بوهديمة في المؤتمر الخامس لأطباء الأسنان المقام بجهورية مصر العربية في الفترة من الرابع حتى السادس من سبتمبر الجاري، وتأتي هذا المشاركة تلبيةً لدعوة نقابة طب الأسنان في مصر.

وحضر المؤتمر عدد من نقباء الأسنان في العالم العربي، بالإضافة إلى نقيب أطباء درنة، ونقيب أطباء طرابلس، ونقيب أطباء سبها، إلى جانب عدد من أطباء الأسنان في بنغازي.

وصرح نقيب أطباء الاسنان بنغازي الدكتور زياد بوهديمة أن هذه الدعوة كان لها الأثر الطيب في ترسيخ العلاقات بين أطباء الأسنان في ليبيا وكافة أطباء الأسنان في العالم العربي.

بوهديمة أثنى على جمهورية مصر العربية مثنيًا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفاً سنسعى لاحتضان مؤتمر لطب الأسنان في بلادنا الحبيبة ليبيا قريباً متمنياً التوفيق لكل الأطباء . (وال – القاهرة ) م ب / رس

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