مصر تعلن القبض على 16 إخوانياً لتهريب إرهابيين عبر تركيا

العنوان_القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القبض على 16 من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تصنفه السلطات القضائية “إرهابياً”. ذلك بعد رصد أجهزة الأمن إنشاء المتهمين لـ3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب المطلوبين أمنياً من مصر، وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، وفق بيان للداخلية المصرية.

وقال البيان، “إنه تم ضبط بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية، التي كان يستخدمها المقبوض عليهم في “تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم”.

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