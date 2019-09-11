قصف طائرة إسعاف في ترهونة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعرب عضو مجلس النواب د. محمد العباني، عن إدانته للقصف الذي استهدف اليوم الأربعاء، طائرة إسعاف مدنية كانت تستعد لنقل جثامين من مدينة ترهونة إلى الزنتان.

وقال العباني “أدين وأستهجن قصف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، وما يقوم به الحشد المليشياوي المدعوم من تركيا وقطر من نقل للمعارك بعيدا عن ساحة النيران على تخوم طرابلس، يعد قفزة في الهواء وهروبا من مواجهة أبطال الجيش الليبي الأشاوس، إن استهداف المدنيين والمناطق الآمنة البعيدة عن ميادين النار يعد استهدافا متعمدا لقتل المدنيين وتدمير أرزاقهم، ويعد من جرائم الحرب، ترهونة عرين الأسود لا يرهبها ولا يخيفها نبح الكلاب”، وذلك بحسب تعبيره.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت في وقت سابق أن طائرة تركية مسيرة تابعة لحكومة الوفاق استهدفت اليوم الأربعاء، طائرة إسعاف أثناء استعدادها للإقلاع مجدداً نحو الزنتان لنقل جثامين أفراد من كتيبة العاديات لتسليمهم إلى ذويهم.

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