بالأسماء .. مطلوبين على ذمة قضية مقتل السفير الأمريكي

إيوان ليبيا – وكالات :

في الذكرى السابعة لمقتل السفير الأمريكي في بنغازي “كريستوفر ستيفنز” كشفت مصادر مطلعة مطالبة سلطات أمنية أمريكية وزارة الداخلية الليبية بالتعاون والكشف عن هوية 6 متهمين من أصل 14 أصدرت بحقهم نشرات زرقاء.

المصادر ذكرت لقناتنا أن جهات أمنية رفيعة المستوى بواشنطن تطالب بمعرفة هوية المتهمين “مرعي العرفي ،عبدالرحمن بليبلو ،معتصم الهوني ، أحمد الهوني ،محمد الورفلي ،عبدالرازق الكوع” ويعتقد أن جميعهم من بنغازي وقد أصبحوا الآن في عداد الممنوعين من السفر بعد تعميم رسمي صدر في حقهم من وزارة الداخلية الليبية.

وقد تعرفت السلطات الأمنية الأمريكة في وقت سابق على هويات الثمانية الآخرين : – “الزبير البكوش ، مفتاح حمزة السلاك ، وليد البرناوي ، زكريا البرغثي ،صلاح أعماري ، رمضان الطرابلسي ، عمر الشاعلية ،عبدالقادر عبدالسلام عزوز” ومن غير المعروف ما إذا تمكنت من القبض عليهم جميعا أم لا.

وكانت محكمة أمريكية قد أصدرت في السابع والعشرين من يونيو عام 2018 حكما بالسجن لمدة 22 عاما على الليبي أحمد أبو ختالة، لاتهامه بتدبير الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية ببنغازي ومقتل السفير فيها.

وفي عملية خاصة أسرت قوات العمليات الأميركية فى مصراتة يوم “29” من شهر أكتوبر عام 2017 الإرهابي “مصطفى الإمام” ذا الأصول الفلسطينية وهو من أعضاء تنظيم مجلس شورى درنة، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذ أدين بتهمة التآمر لتقديم الدعم المادي والموارد للإرهابيين.

وفي السادس والعشرين من مايو عام 2019 قضت قوات الجيش الوطني في معاركها جنوب طرابلس على الإرهابي محمد بن دردف أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المطلوب من قبل النائب العام العسكري لمشاركته في الهجوم على القنصلية الأميركية.

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