في ذكرى 11 سبتمبر.. ترامب: سنرد بقوة حال تعرضنا لأى هجوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر نحن متحدون مع أسر الضحايا فى حزنهم ولن ننسى ضحايانا ، مشيراً إلى أنه منذ 18 عاما استهدف الإرهابيون قلعة القوة فى العالم وضربوا البنتاجون .

وأضاف أن الجيش الأمريكى يرد بشجاعة وعزم، عندما يريد الأشراراستهداف بلادنا ، مؤكداً: سنرد على أي جهة ستحاول المس بالولايات المتحدة.

وقال: ألغيت محادثات السلام مع طالبان بعد علمى بمقتل جندى أمريكى فى أفغانستان .

وأوضح أنه قام برفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وكما وافقت على زيادة الانفاق على قواتنا المسلحة أكثر من أى وقت مضى .

واكد ترامب: أننا لا نسعى للدخول في نزاعات، لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم.

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