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في ذكرى 11 سبتمبر.. ترامب: سنرد بقوة حال تعرضنا لأى هجوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر نحن متحدون مع أسر الضحايا فى حزنهم ولن ننسى ضحايانا ، مشيراً إلى أنه منذ 18 عاما استهدف الإرهابيون قلعة القوة فى العالم وضربوا البنتاجون .
وأضاف أن الجيش الأمريكى يرد بشجاعة وعزم، عندما يريد الأشراراستهداف بلادنا ، مؤكداً: سنرد على أي جهة ستحاول المس بالولايات المتحدة.
وقال: ألغيت محادثات السلام مع طالبان بعد علمى بمقتل جندى أمريكى فى أفغانستان .
وأوضح أنه قام برفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وكما وافقت على زيادة الانفاق على قواتنا المسلحة أكثر من أى وقت مضى .
واكد ترامب: أننا لا نسعى للدخول في نزاعات، لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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