عشرات القتلى أثناء تأدية مراسم دينية في كربلاء العراقية

كربلاء 11 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم أمس الثلاثاء مقتل 31 شخصا و100 جريح وإصابة العشرات إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء جنوب العاصمة بغداد.

وكان التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء ما تسبب بتعثر عدد من الزائرين ما أحدث إرباكا في مسير الزائرين وحدثت حالات اختناق عديدة.

وأعلنت محافظة كربلاء العراقية اليوم الأربعاء الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الذين سقطوا خلال مراسم زيارة مزار الإمام الحسين .

يشار أن زيارة كربلاء خلال عاشوراء تعتبر من أقدس المناسبات الدينية لدى الشيعة إذ يشارك فيها مئات الآلاف على مدى الأيام العشرة الأولى من شهر محرم ويفدون من مناطق مختلفة في العراق. (وال – كربلاء) س خ

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