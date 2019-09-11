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إيران: تعهدات نتنياهو بضم غور الأردن حيلة انتخابية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها اليوم الأربعاء، إن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم غور الأردن واتهاماته المتكررة ضد طهران ما هي إلا حيل الهدف منها إعادة انتخابه.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي القول “نتنياهو يسعى للحصول على أصوات للبقاء في السلطة من خلال توجيه اتهامات لإيران ثم إعلانه عن نيته الخبيثة بضم جزء آخر من فلسطين حتى يمكنه البقاء في السلطة ومواصلة النهج التوسعي والعدواني”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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