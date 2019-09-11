روحاني: مستعدون للعودة لالتزاماتنا في الاتفاق النووي بشروط

قال روحاني “إن متانة الاتفاق النووي وأمن الممرات المائية العالمية بما فيها الخليج الفارسي وبحر عمان، يشكلان هدفين أساسيين، وهذا يصب في مصلحة العالم بما فيه الاتحاد الأوروبي وحتى أمريكا”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه روحاني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أعرب روحاني عن شكره لجهود الرئيس الفرنسي، وأشار إلى الخطوة الثالثة لإيران في تقليص التزاماتها النووية، وأكد: أن الخطوة الثالثة تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي ذات الوقت هي قابلة للعودة.

وخلال اتصاله، شرح الرئيس الفرنسي إجراءات بلاده ومفاوضاتها المكثفة مع المسئـولين الأمريكيين بشأن الحزمة الجديدة من المقترحات للتوصل إلى اتفاقات، وقال: إن فرنسا تواصل جهودها لتنفيذ مضمون الاتفاق النووي والتوصل إلى تفاهم.

يشار إلى أن إيران أعلنت الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات مشددة على طهران.

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