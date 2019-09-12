ثنائي نابولي يقترب من عدم الظهور أساسيا ضد ليفربول

ويلعب نابولي الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سان باولو.

وذكرت صحيفة “فوتبول إيطاليا” أن ثنائي نابولي لن يكون في التشكيل الأساسي أمام ليفربول بسبب الإصابة.

ويعاني إنيسيني من إصابة تدرب بسببها منفردا اليوم الأربعاء.

أما المهاجم البولندي ميليك الغائب منذ شهر للإصابة عاد للتو وتعرض لانتكاسه وإصابة أخرى ولن يشارك في التدريبات سوى يوم الإثنين المقبل أي قبل المباراة بيوم واحد فقط.

كما توقعت الصحيفة غياب الثنائي عن مباراة سامبدوريا المقبلة في الدوري الإيطالي.

ويأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أن يكون الثنائي متاحا ولو للمشاركة لبعض الوقت أمام ليفربول.

ويقع نابولي في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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