بواتينج: يجب معاملة ديمبيلي كالطفل

وقال بواتينج في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية: “ديمبيلي كالطفل الذي يسبح في بركة عملاقة ويكافح للخروج منها”.

وأضاف “هو كالطفل ويجب عليه قبوله بما هو عليه، قد يصل في بعض الأيام متأخرا عن التدريب ولكن دون أن يقصد ذلك، بعض اللاعبي يتعمدون التأخر على التدريبات لكنه غيرهم”.

وأكمل “الأزمة هنا ولا تتعلق فقط بـ ديمبيلي ولكن لا يمكن للاعب شاب أن يكسب أموالا أكثر من اللازم، لم يبلغ العشرين من عمره ويكسب 4 ملايين يورو كل عام”.

وواصل “وحتى إذا كان اللاعب الشاب يحصل على هذا المبلغ كل عام يجب أن يكون هناك مراقبة على أمواله ولا يحصل سوى على القليل منها”.

وأتم تصريحاته “هذا الشاب انتقل من ناد إلى آخر فجأة مقابل 105 مليون يورو، من الطبيعي أن يحدث له ذلك”.

وانضم النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي لصفوف برشلونة قبل عامين قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وقضى بواتينج النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف برشلونة، قبل أن ينضم مطلع الموسم الجاري لصفوف فيورنتينا الإيطالي.

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