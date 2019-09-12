واشنطن تفعّل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

فعّلت الولايات المتحدة معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، ردا على تحركات “حربية” لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس.

وقال بومبيو إن “التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا، وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا”، معلنا عن تفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأمريكية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا