مجلس الأمن يطالب بتفكيك المليشيات في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

يعتزم مجلس الأمن الدولي في نيويورك أصدار قرار بشأن ليبيا مشيداً بجهود البعثة ورئيسها كما أنه جاء ولأول مرة خالياً من أي إشارة للمجلس الرئاسي كـ ” كيان سياسي شرعي حاكم له الدعم المُطلق ” كما كان في القرارات السابقة حيث إكتفى المجلس اليوم باستخدام عبارة ” كل الأطراف ” مع إشارته لضرورة بقاء مؤسسات الموارد الاقتصادية تحت سلطة الرئاسي .

وكانت القرارات السابقة قد أشارت للمجلس الرئاسي في صيغتها على أنه السلطة الشرعية الوحيدة المدعومة دولياً ولكن في هذا القرار إستخدم المجلس مفردة ” كل الأطراف ” سواء في حديثه عن الإلتزام بوقف إطلاق النار أو الأعمال القتالية أو ضرورة تجنب إستهداف المدنيين .

ويشير القرار أيضاً لنشاط الجماعات الارهابية وكذلك لنفوذ الجماعات المسلحة وتدخلها في عمل مؤسسات الدولة ، داعياً لضرورة خلق آلية لتفكيكها وجمع سلاحها .

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