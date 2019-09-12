وفاة الرئيس الإندونيسي السابق يوسف حبيبي عن عمر يناهز 83 عاما

أعلن نجل الرئيس الإندونيسي السابق بحر الدين يوسف حبيبي، أمس ، وفاة والده الذي تولى السلطة خلال فترة انتقالية عاصفة أعقبت استقالة سلفه القوي سوهارتو عام 1998 وفقًا لسبوتنيك.

وقال طارق كمال حبيبي ابن الرئيس السابق، في تصريحات لقناة “مترو” التليفزيونية، إن أباه الذي كان يبلغ من العمر 83 عاما كان يعاني مشاكل في القلب، بحسب “رويترز”.

وستقام جنازة رسمية يتقدمها الرئيس جوكو ويدودو عصر اليوم الخميس.

وتولى حبيبي الرئاسة خلفا لسوهارتو ليصبح ثالث رؤساء إندونيسيا بعد بضعة أشهر من توليه منصب نائب الرئيس، وذلك في وقت غرقت فيه البلاد في موجة من أعمال الشغب والاضطرابات الاقتصادية عقب الأزمة المالية الأسيوية.

​وجاء حكم حبيبي بعد سوهارتو الذي حكم إندونيسيا بقبضة حديدية على مدى 32 عاما، ومكث حبيبي في السلطة 17 شهرا فقط.

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