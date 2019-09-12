وزارة مالية الوفاق تناقش ميزانية وزارة الدفاع

إيوان ليبيا – وكالات :

عقدت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة لها للعام 2020.

وفي سياق متصل، بحثت اللجنة ميزانيات: «ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الهيئة الليبية للإغاثة، دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، صندوق دعم الزواج، مجمع المرج للرعاية الاجتماعية، مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور، مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، مركز الدراسات الاجتماعية، مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية».

ويعد هذا الاجتماع الحادي عشر الذي تنظمه اللجنة لمناقشة ميزانية العام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي 28 أغسطس الماضي، بدأت اللجنة، برئاسة الوزير فرج بومطاري، عقد اجتماعاتها مع القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لمناقشة مشروع الميزانية.

وترتكز الرؤية خلال تلك المناقشات على «ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة، مع مراعاة المبادئ والقواعد الأساسية لإعداد الميزانيات العامة»، حسب بيان سابق للوزارة.

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