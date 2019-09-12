موعد إنعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في ألمانيا

إيوان ليبيا – وكالات :

رجح السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أمس الاربعاء إمكانية إنعقاد مؤتمر دولي حول الازمة الليبية قبل نهاية العام الحالي إستناداً إلى مشاورات بدأت مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

السفير الألماني أعرب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” عن قلق بلاده حيال الوضع في ليبيا مما دفع حكومة بلاده القيام بعملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

وتابع قائلاً :” بفضل العمل التحضيري الكافي فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذو مغزى في فصل الخريف الحالي”.

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