معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة يدشن مكتبة علمية ومعرض للصور باسم السفير الأمريكي “كريستوفر ستيفنز”

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال)- دشن معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، مكتبة تحمل اسم السفير الأمريكي السابق “كريستوفر ستيفنز” بمناسبة الذكرى السابعة لاغتياله في القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي عام 2012 .

حيث تم تدشين المكتبة ومعرض الصور بمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بمنطقة قنفوذة غرب مدينة بنغازي، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، وعدد من المسؤولين بجهاز الهجرة غير الشرعية.

وأثنى معالي وزير الخارجية على جهود جهاز الهجرة غير الشرعية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أن ليبيا تعتبر منطقة عبورا للمهاجرين تجاه أوروبا.

وأوضحت خارجية المؤقتة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن الحويج بعث برسالة إلى الشعب الأمريكي خلال تفقده المكتبة في مركز إيواء قنفودة للهجرة غير الشرعية، قائلاً: “نحن جميعا في خندق واحد ضد جميع أنواع الإرهاب”.

وقدم وزير المؤقتة، تعازيه لكل أسر ضحايا الإرهاب حول العالم، وفي ليبيا مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وأشار إلى أن افتتاح المكتبة يأتي تكليلاً للتضحيات التي قدمها جنود القوات المسلحة العربية الليبية وجهود الحكومة المؤقتة، ومجلس النواب، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في بنغازي ودرنة وكافة المدن الليبية.

وشدد على أن الحكومة المؤقتة سوف تقدم الإمكانيات لتحسين المستوى المعيشي والإنساني للمهاجرين غير الشرعيين بمركز إيواء قنفودة.

ولفت وزير خارجية المؤقتة، إلى أن المهاجرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، لا يُباع فيها البشر ولا يُرمون في البحر، وليسوا عرضه للابتزاز أَو يزج بهم في الحروب، بل تُصان حقوقهم وكرامتهم انطلاقًا من احترام الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه المهاجرين، واحترام حقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب. (وال – بنغازي) ع ط / رس

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