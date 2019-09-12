القاهرة تقضي بالسّجن المؤبّد لمرشد الإخوان وعدد من عناصر الإخوان

القاهرة 12 سبتمبر 2019 (وال) – قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس الأربعاء بالسجن المؤبد بحق 11 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه، بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية.

وأصدرت المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم في سجن طرة في جنوب القاهرة، أحكاما بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وتسعة آخرين وعقوبة السجن المؤبد في مصر توازي الحبس 25 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة أعضاء آخرين في الجماعة، التي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013 في حين برأت ستة متهمين آخرين.

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات أجنبية منها حركة حماس وحزب الله الشيعي اللبناني.

كما تمت إدانتهم بتمويل الإرهاب وارتكاب أفعال تزعزع استقرار وأمن البلاد.

وكانت القضية تشمل الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة لمحاكمته في يونيو الماضي. (وال – القاهرة) س خ / رس

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