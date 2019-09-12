ميركل :- ” الوضع في ليبيا يهدّد استقرار القارّة الأفريقيّة بأسرها”

برلين 12 سبتمبر 2019 (وال ) – شددت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” على ضرورة قيام بلادها بدور لدرء حرب بالوكالة في ليبيا، محذرة من أن الوضع في هذا البلد يهدد بزعزعة استقرار القارة الإفريقية بأسرها.

وقالت ميركل أمس الأربعاء، أمام البرلمان الألماني “إن الوضع يتطور في ليبيا، وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا، ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها” مشددة في هذا السياق على أنه “إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا، فإن استقرار المنطقة الإفريقية بأسرها سيتزعزع.”

كما أعلن السفير الألماني لدى ليبيا “وليفر أوفكزا” أن برلين تجري مشاورات بهدف عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا.

ولم يذكر أي تفاصيل عن المؤتمر الذي جاء الإعلان عنه بعد أن أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البرلمان، بأن الوضع في ليبيا يهدد بزعزعة الاستقرار في كل أنحاء إفريقيا”

يشار بأن السفير الألماني لم يكشف تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر الدولي الخاص بليبيا،في حين أن هناك مصادر دبلوماسية قالت بأنه سيُعقد في برلين في شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.(وال – برلين ) س خ / رس

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