مدرب إنجلترا يهدد بترك الملعب إذا تعرض فريقه للعنصرية في بلغاريا

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره البلغاري ضمن مباريات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة يورو 2020.

وقال ساوثجيت في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: “الهتافات العنصرية مصدر قلق. لقد خططنا بالفعل لشكل رد فعلنا وسنناقشه مع اللاعبين قبل أن نذهب للمباراة، لأننا ندرك أن هناك تاريخًا لهذا الأمر”.

وأضاف “نريد أن نتأكد من أننا جميعًا مستعدون لما قد يحدث وكيف سيكون رد فعلنا”.

وواصل “لذلك سنعالج ذلك عندما نعود جميعًا في المعسكر المقبل، لسنا واثقين من أننا سنذهب إلى هناك ولن يحدث شيء”.

بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلزم المذيع الداخلي للاستاد بإصدار تحذير إذا سمع هتافات عنصرية، وفي حالة استمرارها فإن الحكم يمكنه إيقاف المباراة أو إلغاءها.

وأفادت ميرور وفق مصادرها أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيدعم اللاعبين فيما سيختارون القيام به ولكن يبدو من غير المرجح سوف يتركون الملعب.

وتعرض أكثر من لاعب أسمر بمنتخب إنجلترا لعدة هتافات عنصرية في المباريات الأخيرة لمنتخب الأسود الثلاثة، أبرزهم رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي.

فقد ذكرت تقارير صحفية أن أمن ملعب ويمبلي أخرج مشجع بلغاري سب ستيرلنج بهتافات عنصرية بمباراة الفريقين هذا الشهر.

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