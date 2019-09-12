ليبيا تفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ وتفسير القرآن الكريم في دورتها 41

مكة المكرّمة 12 سبتمبر 2019 (وال)- اختتمت مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ وتفسير القرآن الكريم في دورتها 41 , أمس الأربعاء، والتي نظمت بالمسجد الحرام بمكة المكرمة واستمرت لمدة 5 أيام وبمشاركة 146 حافظا للقرآن الكريم من 103دولة.

وشارك الوفد الليبي بالمتسابق أحمد محمد الصابر في الجانب الأول (حفظ القرآن الكريم كاملا).

والمتسابق عبد السيد سليمان الماعون في الجانب الثاني (حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم).

وتحصلت ليبيا على المركز الأول بفوز المتسابق عبد السيد سليمان صالح الماعون من مدينة الكفرة وقدرت الجائزة بمبلغ 60.000 ريال سعودي، وذلك في الفرع الثالث وهو حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم.

أما الترتيب الثاني فتحصل عليه القارئ خير الدين بلقاسم من الجزائر.

والترتيب الثالث تحصل عليه القارئ موسى مدفع من فلسطين.

وأصغر المشاركين كان من البرازيل وعمره 7 سنوات، حيث فاز بالترتيب الرابع. (وال- مكة المكرمة) س خ / رس

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