اختتام تدريب المناظرة الخاص ببرنامج صوت شباب المتوسط بترهونة

ترهونة 12 سبتمبر 2019 (وال) -اختتم أمس الأربعاء تدريب المناظرة الخاص، ببرنامج صوت شباب المتوسط، وذلك استعداداً للبرنامج الإقليمي الأكبر للمناظرات في ليبيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ويستضيف البرنامج نادي ترهونة للمناظرات بالتعاون مع نادي” بازيليكا ” للمناظرات وبرعاية المجلس الثقافي البريطاني ضمن مشروع صوت شباب المتوسط بتقديم المدرب بكلية القانون جامعة الزيتونة عبد الحميد بن خليل.

وانطلق التدريب بمشاركة (27) متدربا ومتدربة من مدينتي ترهونة، وبني وليد المتحصلين على تدريب أساسيات المناظرة والذي استمر لسبع ساعات تدريبية في كل يوم طليت الأيام الثلاث الماضية.

وتم خلال المناظرة مراجعة مبنى البرلمان البريطاني المعتمد في هذا المشروع، حيث كانت الدورة التدريبية حافلة بالأنشطة والألعاب الفكرية، وأقيمت مناظرات لتطبيق المستفاد من هذه الدورة.

وقام نادي ترهونة للمناظرات ببطولة خاصة ومصغرة للوصول بالمتناظرين للمستوى المطلوب وحصولهم على فرصة المشاركة بالبطولة الوطنية . (وال – ترهونة ) رس

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