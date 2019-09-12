للمرة الأولى … سويسرا تسحب الجنسية من متهم بالإرهاب

برن 12 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت سويسرا أنها سحبت للمرة الأولى جنسيتها من شخص مزدوج الجنسية تمت إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأفاد بيان “للمرة الأولى، سحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البيان أن الرجل حكم عليه بالسجن “عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد مقاتلين لصالح منظمة إسلامية محظورة”.

وتؤكد السلطات الفيدرالية أن دائرة الهجرة بإمكانها سحب الجنسية السويسرية، من شخص يحمل جنسية أخرى “يقوض بشكل خطير مصالح أو سمعة سويسرا وبالتالي يعرض أمن البلاد للخطر”.

ويمكن للرجل الذي لم تكشف هويته وجنسيته الأخرى أن يستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

وذكرت صحيفة “بليك” السويسرية أن الشخص المعني تركي (33 عاما) حكمت عليه المحكمة الجنائية الفيدرالية بالسجن عامين ونصف عام في عام 2018، إثر إدانته بالدعاية بين عامي 2014 و2017 لصالح “جبهة النصرة”، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.

و في أواخر مايو، أعلنت الحكومة “التعرف على عشرات من ذوي الجنسية المزدوجة ممن يشتبه في مشاركتهم في الخارج في جرائم تتعلق بأعمال إرهابية”. (وال – برن )

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