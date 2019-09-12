“إيني” الإيطالية تبدي استعدادها لتفعيل المشاريع الصحية ببلدية جالو

تونس 11 سبتمبر 2019 (وال) – بحث مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور اسماعيل العيضة، برفقة المدير المساعد لادارة المستشفيات السيد رياض الخزعلي, وذلك بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب .

وذلك خلال اجتماع تقابلي تشاوري عقده بدولة تونس بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد مختار عبد الدائم، وبالإضافة الي حضور نائب المدير العام بشركة ايني الإيطالية بشمال أفريقيا السيد ونيس الرويمي.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الصحة بشركة “ايني “الدكتور “فيليبو “ومدير قسم الصحة المهنية والسلامة بشركة “ايني” الإيطالية السيد “نوريت جيكي “ومديرة المشاريع الصحية بشركة “ايني” بشمال أفريقيا والشرق الأوسط مدير قسم الصحة والتنمية المستدامة بشركة” ايني” السيدة “جادا نمر” والدكتور “زياد الشنطة “.

مساهمة الطرفين في اعادة تطوير وتفعيل المشاريع الاستراتيجية بمستشفى جالو للطوارئ المنفذ من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية شركة “إيني ” الإيطالية والمقفل منذ مطلع عام 2013 والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا لتفعيل و تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وتعزيز التخطيط للنظام الصحي والحفاظ علي وتنمية القدرات في القطاع الصحي.

واوضح مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة في تصريح – بان الاجتماع الذي عقد بصالة فندق كونكورد بدولة تونس تناول العديد من النقاط الهامة في متابعة القضايا الصحية تفعيل الاتفاقيات الدولية في القطاع الصحي الليبي والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك من خلال زيادة الدعم والمساندة، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة في مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

واكد العيضة بانه تم الاتفاق بالتنسيق مع ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني برنامج العمل خلال الشهر الجاري في سرعة استكمال وتفعيل مستشفى جالو للطوارئ.

كما تم مناقشة برامج التنمية المستدامة التي تساهم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع شركة” ايني “و على رأسها المشاريع الصحية ببلديات الواحات و خصوصا تشغيل مستشفى الطوارئ بمدينة جالو بطاقم طبي متخصص في مجال الاسعاف والطواري لمدة عامين من قبل الشركة المنفذة للمشروع وتعزيزه خلال العامين بأطقم طبية وطنية بكافة التخصصات مع اضافة خدمات الرعاية الصحية الاولية والمتمثلة بأقسام الاطفال والنساء والولادة وشامل دورات رفع الكفاءة وتدريب وتشغيل ويكون العمل على مدار العامين تحت متابعة ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة واشرف مباشر من الناحية الادارية والفنية لوزارة الصحة.

ويشار الي ان مستشفى جالو للإسعاف والطواري تم إنشاءه وتجهيزه بغرفتي عمليات ومعامل طبية وآلات تصوير طبي وغيره من قبل شركة ايني عام 2013 وتم تسليمه آنذاك إلى وزارة الصحة. (وال – تونس) رس

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