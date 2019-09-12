حمدوك: نطمح لعلاقات لا يحدها سقف مع جنوب السودان

جوبا 12 سبتمبر 2019 (وال) – أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، أن بلاده تطمح إلى علاقات مع جنوب السودان لا يحدها أي سقف.

وقال حمدوك الذي وصل إلى جوبا اليوم، في تصريحات صحفية: “نطمح إلى علاقات استراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف”.

ووصل رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق اليوم، إلى جنوب السودان في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئيس الحكومة الانتقالية، على رأس وفد رفيع المستوى.

مصادر: جوبا تستضيف مفاوضات سلام سودانية برعاية دول الجوار

وأشار حمدوك إلى أنه سيعمل خلال الزيارة التي تستغرق يومين، على “وضع الأسس الراسخة لعلاقات متميزة ومتطورة بين الشعبين”.

وأعرب عن سعادته بوجوده في جنوب السودان، واصفا جوبا بأنها “وطنه الثاني”.

في السياق ذاته، قال نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيقا، إن حمدوك “مؤهل للحكم ونعتقد أنه سيأتي بسياسات قوية وفعالة بالأخص في العلاقات بين البلدين والحدود والتجارة والنفط”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “سنتعاون مع حمدوك دون سقف، والبدايات الآن صحيحة ونتمنى أن تكون النهايات على النحو ذاته”.

وفي تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، قال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق، إن حمدوك سيلتقي الجبهة الثورية والحركة الشعبية “شمال” برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو، وذلك عقب لقائه رئيس البلاد.

ومساء الأربعاء، وقع وفد حكومة السودان اتفاق “إعلان جوبا” مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاقا مماثلا مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وتضمّنت الاتفاقيتان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر المقبل، على أن تنتهي قبل 14 ديسمبر، في جوبا وبرعاية مباشرة من حكومة جنوب السودان. (وال – جوبا)

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