قرار الرئاسي بخصوص عطلة يوم الشهيد

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بخصوص عطلة يوم الشهيد، وهو ذكرى اليوم الذي أعدم فيه الاحتلال الإيطالي نائب قائد المقاومة الليبية شيخ الشهداء عمر المختار.

وأوضح المجلس الرئاسي في قراره رقم «1026» لسنة 2019 بشأن عطلة يوم الشهيد ذكرى استشهاد عمر المختار أن يوم الإثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر يوم عطلة في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

ولفت المجلس الرئاسي في قراره إلى أن يراعى مقابل ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.

يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم (5) بتاريخ 8 يناير 2012، والخاص بالعطلات الوطنية والدينية، اعتمد فيه يوم 16 من سبتمبر من كل عام عطلة رسمية في أنحاء ليبيا كافة، لمناسبة يوم الشهيد.

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