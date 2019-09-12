اظلام تام على مدينتي بنغازي والمرج

إيوان ليبيا – وكالات :

تسبب فصل في دوائر الشمال “المرج _مراوة” ،الخميس ،في حالة إطفاء كلي على مدينة بنغازي والمرج ،وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة.

و أضاف ذات المصدر أن سبب هذا الفصل كان بسبب الرطوبة العالية داخل محطة المرج جهد 220 ك. ف، والذي تسبب في إطفاء على جزء كبير بمدينتي بنغازي والمرج فقط ،مشيرا أن ذلك تسبب في رجوع القدرة الكهربائية العكسية على وحدات محطة توليد كهرباء شمال بنغازي مما تسبب في خروجها عن العمل بالكامل.

وأكد المتحدث أن باقي مدن المنطقة الشرقية يوجد بها كهرباء، والسبب في ذلك أنها تتغذي من مصادر أخرى لنقل الطاقة من محطة الزويتينة والسرير، مطمئنًا الأهالي أن العمل الآن جارٍ لتشغيل محطة كهرباء شمال بنغازي؛ لإرجاع التيار الكهربائي على المدينتين . (

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