لاعب أرسنال: لم أشاهد في حياتي مثل ما رأيته في أنفيلد

أرسنال حل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وخسر بنتيجة 1-3.

وقال سيبايوس في تصريحات أبرزتها جريدة جارديان يوم الخميس: “لم أر أي شيء في حياتي مثل ما رأيته في أنفيلد. لم أر فريقًا يلعب بشكل أفضل مما ظهر ليفربول”.

وأردف لاعب ريال مدريد المعار “لم أشاهد من يضغط مثلهم أو الطريقة التي تحمسهم بها الجماهير”.

وواصل “لاعبو ليفربول يأخذون الهواء منك. تقضي الكثير من الوقت في الدفاع، وعندما تريد أن تفعل شيئًا بالكرة وتريد التنفس، فإنهم سيضغطون عليك بشكل مذهل”.

جويل ماتيب افتتح التسجيل للريدز قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفين متتاليين حسم بهما اللقاء الذي لم يؤثر عليه الهدف المتأخر بقدم لوكاس توريرا للمدفعجية.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

أما أرسنال فيتواجد في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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