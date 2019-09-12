لأول مرة هذا الموسم.. نيمار في قائمة باريس لمواجهة ستراسبورج

ولعب فريق العاصمة الفرنسية 4 مباريات في الدوري حتى الآن بينما تعد مواجهة ستراسبورج في الجولة الخامسة على ملعب حديقة الأمراء يوم السبت المقبل.

وبحسب صحيفة “ليكيب” فإن المدرب توماس توخيل قرر الدفع بنيمار في قائمة الفريق بعد العودة من المشاركة الدولية رفقة البرازيل.

حاول برشلونة جاهدا استعادة نجمه السابق لكن باريس تمسك بنيمار الذي يخوض موسمه الثالث مع بطل فرنسا، ومع محاولات بارسا ابتعد نيمار عن تشكيل الباريسيين.

ويأمل مسؤولو باريس بقاء نيمار (27 عاما) لأطول فترة ممكنة مع الفريق لكن إصرار اللاعب على المغادرة قد يدفعه إلى الرحيل في يناير المقبل أو في صيف 2020.

وبعد إصابة أبعدته لفترة طويلة شارك نيمار مع بلده البرازيل في مباراة ودية أمام كولومبيا انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وسجل اللاعب هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يشارك اللاعب بعد في أي مباراة مع باريس في الموسم الحالي.

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