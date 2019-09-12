مرشح للرئاسة التونسية نبيل القروي يضرب عن الطعام من داخل سجنه

تونس 12 سبتمبر 2019 (وال)- ذكر مقربون من المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس رجل الأعمال نبيل القروي الخميس، أنه بدأ منذ ليلة الأربعاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

وقال مقربون من القروي إنهم يُبذلون جهودًا حثيثة معه، للتراجع عن قرار الإضراب، الذي جاء احتجاجًا على اعتقاله منذ أسابيع بتُهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال.

وكانت قوات الأمن التونسية أوقفت الشهر الماضي نبيل القروي، بينما كان في عربته، إثر قرار قضائي بسجنه بشبهة التهرب الضريبي، وغسيل الأموال عقب شكوى قدمتها منظمة “أنا يقظ” المعنية بمكافحة الفساد.

ويقبع القروي، الذي يتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بتدبير الأمر لإزاحته من سباق الانتخابات، خلف قضبان في سجن المرناقية. (وال- تونس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال