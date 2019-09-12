حملة المرشح الرئاسي في تونس السجين نبيل القروي تُهدد بتدويل قضيته

تونس 12 سبتمبر 2019 (وال)- قالت المتحدثة الرسمية باسم المرشح الرئاسي التونسي المسجون حاليًا نبيل القروي الخميس، إن حملته ستصعد بتدويل قضيته، بسبب حرمانه من حقوقه الدستورية، وذلك بعد ساعات من إعلانه الإضراب عن الطعام.

ووجه المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي – رسالة إلى الناخبين من داخل السجن – أعلن فيها إضرابه عن الطعام بداية من الخميس، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات المقررة في تونس الأحد المقبل.

وندّد القروي – في رسالته – بما وصفه “الظلم والحرمان من الحقوق الدستورية”، في وقت قالت ممثلته القانونية إن حملته ستسعى إلى تدويل قضيته.

وقال القروي – في رسالته – إن هدفه من الرسالة هو “التوجه إلى كل الناخبين والناخبات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، لأنبههم من خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور، وعلى المسار الديمقراطي بأكمله”.

وأضاف القروي الذي يرأس حزب قلب تونس: “إن وجودي في السجن ومنعي من القيام بحملتي الانتخابية، ومن ممارسة حقي في الاقتراع، وفقًا لما يكفله لي الدستور والقوانين والإجراءات المتعلقة بالمسار الانتخابي، زادني قوة وثباتًا للتصدي للظلم والاستبداد، وعليه أعلن الدخول في إضراب جوع ابتداء من اليوم 12 سبتمبر 2019”. (وال- تونس) ر ت

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