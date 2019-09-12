مجلس النواب الجزائري يقر قانون السلطة المستقلة للانتخابات

الجزائر 12 سبتمبر 2019 (وال)- أقر المجلس النواب الجزائري في جلسته اليوم الخميس، مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.

هذا وسيسحب قانون السلطة المستقلة، تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضي.

وشهدت جلسة التصويت التي أقرت القانون الجديد بالأغلبية، وغياب أحزاب المعارضة الرافضة لإجراء الانتخابات، في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد على وقع الاحتجاجات المستمرة منذ فبراير الماضي.

في المقابل، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري فريق أحمد قايد صالح، على “أنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر”.

وأوضح قايد صالح – في خطاب ألقاه خلال زيارته الميدانية للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة – أن الجزائر ستخرج من أزمتها، ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك.

وقال قايد صالح : “إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح، وإما مع أعدائها”، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود رئيس الوزراء نور الدين بدوي، قائلا إن “حكومة بدوي تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية”، مضيفًا أن هذه الحكومة “استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية، وأنه لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر، ولا لمسك العصا من الوسط”. (وال- الجزائر) ر ت

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