منظمة حقوقية يمنية: ميليشيا الحوثي تركز على استهداف تعز بالأسلحة الثقيلة

تشهد محافظة تعز اليمنية منذ اقتحامها من قبل مليشيا الحوثي أواخر مارس لعام 2015، أعنف قصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على الأحياء المدنية المكتظة بالسكان البالغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة من قبل عناصر تلك المليشيا، والذي نتج عنه سقوط المئات من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إن تعز “ثالث أكبر مدينة يمنية”، نالت جراء ذلك القصف النصيب الأعلى في عدد الضحايا المدنيين على مستوى اليمن، حيث تركز مليشيا الحوثي المحاصرة للمدينة منذ أكثر من أربعة أعوام على استهداف كل ماهو حي في المحافظة عبر القصف والقنص وزراعة الألغام والعبوات الناسفة والتهجير والاختطاف والاعتقالات الجماعية.

وبحسب تقرير المركز، تتعرض تعز لاستهداف ممنهج من قبل الحوثي الذي يبدو أنه يثأر لنفسه من هذه المحافظة التي مثلت قاعدة إمداد ثورية هائلة، في فترة التحرر الوطني الذي مضى في ستينيات القرن المنصرم، في مسارين متوازيين؛ أحدهما انتهى بالإطاحة بنظام الإمامة الزيدية الطائفية المتخلفة في شمال البلاد، والثاني انتهى بنيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني في جنوبها.

وأشار تقرير المركز، إلى أن غالبية عمليات القصف المكثف والممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي يستهدف الأحياء المكتظة بالمدنيين والخالية من أي مظاهر مسلحة أو تجمعات للمقاومة أو الجيش الحكومي، مما يؤكد تعمد الميليشــيا على اســتهداف المدنييـن.

وقال إن مشاورات السويد الأخيرة حول اليمن تمخضت عن قرارٍ يقضي بفتح ممرات إنسانية إلى مدينة تعز، إلا أن شأن ذلك القرار كشأن كثير من القرارات والاتفاقيات التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي وتنصلت من تنفيذها.

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