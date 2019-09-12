التونسيون المقيمون في الخارج يبدأون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية من مدينة سيدني الأسترالية غدا

تبدأ أولى عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، في مدينة سيدني الأسترالية صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

ويفتح مكتب الاقتراع في سيدني أبوابه عند الساعة الثامنة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (الخميس العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش).

وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في تونس إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد 15سبتمبر.

ويغلق آخر مكتب اقتراع أبوابه في الخارج يوم 16 سبتمبر عند الساعة الواحدة فجرا بتوقيت جرينيتش بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج. كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس. وحددت فترة الاقتراع من الساعة الثامنة وحتى السادسة مساء. وهي المرة الثانية التي ينتخب فيها الرئيس بطريقة ديمقراطية في تونس التي تشهد انتقالا سياسيا منذ ثورة 2011 إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا