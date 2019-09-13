هل تحرم خارجية الوفاق ليبيا من 100 ألف يورو شهريا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في مذكرة للسفارة المالطية، أنه لا يوجد أي مبرر لتدخل مالطا لضمان تنفيذ اتفاقية وقعت بين فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية وبين هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية.



جاء ذلك خلال منشور لإدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق، أمس الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”.



وقالت خارجية الوفاق، إن الاتفاقية تؤسس لنهب ثروات الشعب الليبي، معتبرة إياها تمويل لما أسمته “الحرب على العاصمة طرابلس”، داعية السلطات المالطية إلى اعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن.



وفي السياق نفسه، طالبت خارجية الوفاق، في مذكرة أرسلتها إلى السفارة الإيطالية بطرابلس، السلطات الإيطالية بالتدخل لوقف فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية من التعامل مع هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية.



وأكدت خارجية الوفاق، خلال المذكرة، أن الاتفاقية، والتي نصت على دفع 100 ألف يورو شهريا لهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة تعد انقلابا على الحكومة الشرعية بليبيا، بحسب ما ورد بالمنشور.

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