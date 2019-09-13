نتنياهو: يجب أن يكون لإسرائيل حرية التصرف مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه ينبغي السماح لإسرائيل بالتصرف بحرية ضد إيران، وذلك في تصريحات له خلال زيارة إلى منتجع سوتشي الروسي، حيث التقى بالرئيس فلاديمير بوتين، لبحث التنسيق الأمني في سوريا.

والتقى الزعيمان في أكثر من عشر مناسبات خلال السنوات الأخيرة، ويعمل جيشا البلدين على تجنب أي اشتباكات عارضة في سوريا.

وقالت إسرائيل، إنها شنت مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا لمنع طهران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع “التنسيق الأمني بيننا مهم دائما، لكنه يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الراهن إذ زادت منذ الشهر الماضي بصورة كبيرة محاولات إيران لضرب إسرائيل (انطلاقا) من سوريا، ونشر صواريخ دقيقة التوجيه هناك لاستخدامها ضدنا”.

وساندت إيران، وجماعة حزب الله اللبنانية، التي تحظى بدعم طهران، الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية. وغضت روسيا، التي تساعد الأسد أيضًا، الطرف عن الضربات الجوية الإسرائيلية إلى حد كبير.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن بوتين أثنى خلال الاجتماع على التعاون العسكري والأمني بين روسيا وإسرائيل. وقبل الاجتماع، التقى نتنياهو بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. وأكد نتنياهو عقب اللقاء، ضرورة أن يتصرف الجيش الإسرائيلي بحرية مع إيران حتى يضمن أمن إسرائيل.

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