تابوت موجابي يصل زيمبابوي.. وأسرته تؤكد دفنه بنصب تذكاري بالعاصمة هراري| صور

قال ليو موجابي، المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي أنه سيدفن في نصب (هيروز أكر) التذكاري في العاصمة هاراري يوم الأحد متراجعًا بذلك عن تصريحات أدلت بها العائلة أمس.

وقال ليو موجابي “أؤكد أنه سيدفن في نصب هيروز أكر الوطني يوم الأحد”، مضيفًا أن الأسرة أجرت المزيد من المشاورات مع الحكومة منذ إعلانها أمس الخميس أن موجابي سيدفن في مراسم تقتصرعلى أفرادها فحسب، بحسب رويترز

فى غضون ذلك نشرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس صوراً لوصول تابوت موجابى إلى العاصمة هارارى بينما يحمله أفراد أسرته قبل أن يستقاوا طائرة هيلكوبتر تابعة للقوات الجوية الزيمبابوية تمهيدا لمراسم دفنه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا