لافروف يؤكد انتهاء الحرب في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف انتهاء الحرب في سوريا.

وأضاف لافروف، في تصريحات لصحيفة “ترود” الروسية، اوردتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة، أن سوريا “تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية”.

وتابع لافروف أن “عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل ادلب والضفة الشرقية لنهر الفرات”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه يأتي الآن على رأس الأولويات “تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد وفي منطقة الشرق الأوسط”.

وبدأت أحداث الحرب في سوريا في عام 2011. وفي نهاية عام 2017 تم إعلان انتصار سوريا على الإرهاب، حسب سبوتنيك الروسية.

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