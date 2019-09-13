للمرة الرابعة.. كلوب أفضل مدرب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

الألماني قاد الريدز لتحقيق العلامة الكاملة والصدارة المنفردة لجدول ترتيب المسابقة خلال 4 مباريات محققا الفوز على نورويتش سيتي وساوثامبتون وأرسنال وبيرنلي.

وتفوق كلوب على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وروي هودسون مدرب كريستال بالاس وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يفوز بها كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإنجليزي بعد سبتمبر 2016، ديسمبر 2018 ومارس 2019.

بيب جوارديولا هو الأكثر حصدا للجائزة بين المدربين المرشحين لها برصيد 7 مرات .

ثم رودجرز مع برصيد 3 ألقاب إذ حقق الجائزة مرتين مدربا لليفربول وأخرى مع سوانزي سيتي.

فيما حصدها هودسون للمرة الأخيرة في فبراير 2010 مع فولام وفي جعبته 4 ألقاب لمدرب الشهر.

وينتظر ليفربول مواجهة قوية في افتتاح الجولة الخامسة أمام نيوكاسل يونايتد غدا السبت.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا