القوى الأوروبية تدعو إيران إلى العودة للالتزام بالاتفاق النووي

باريس-العنوان

عبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، القوى الأوروبية الموقعة على اتفاق إيران النووي، عن “قلقها العميق” اليوم الجمعة، حيال انتهاكات طهران للاتفاق المبرم في عام 2015، وحثتها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت القوى الأوروبية في أول بيان مشترك لها منذ إفادة قدمتها الوكالة الدولية هذا الأسبوع بشأن إيران “أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها في الثامن من سبتمبر أنه تم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز أو يجري تركيبها. نشعر بقلق عميق إزاء تلك الأنشطة”.

وأضافت “ما زلنا ندعم (الاتفاق النووي) ونحث إيران على العدول عن أنشطتها التي تنتهك التزاماتها بموجبه، والامتناع عن أي أفعال أخرى”“.

وذكر البيان “ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص كل الأمور ذات الصلة”.

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