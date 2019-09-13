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ضربة لـ أرسنال.. إصابة لاكازيت

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

النادي اللندني أعلن تعرض مهاجمه للإصابة في الكاحل الأيسر ويحتاج للراحة من أجل التعافي واستعادة لياقته بشكل كامل.

ولن يخوض الفرنسي أي مباراة لعدة أسابيع ومن المتوقع أن يعود شهر أكتوبر المقبل.

لاكازيت البالغ 28 عاما سجل هدفين في شباك بيرنلي وتوتنام خلال 3 مشاركات له في الدوري الإنجليزي.

ويغيب الفرنسي عن مباراة واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وكذلك إينتراخت فرانكفورت الألماني بالدوري الأوروبي ونوتنجهام فورست بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح المهاجم الفرنسي المصاب الوحيد في قائمة الجنرز بعد عودة روب هولدينج دينوس مافروبانوس وهيكتور بيليرين وكيران تيرني للتدريبات الجماعية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ادعوهم لاباءهمً وأمهاتهم اللاتي ولدنهم . حتى يحق عليهم القول – من عند عزيز ذو انتقام . كلها سرقات – كالجرذان بسرقون دون اي وازع دبني او إخلاق – لو تنفذت الشريعة الحقيقية بقطع يد السارق والسارقة وجلد الزاني والزانية وجلد المزور والمزورة والمغتصب لأعراض الناس ووغيرهم من الكباءر دون اي تمييز بين هذا غني وهذا فقير – راهو مشت البلاد زي دقة الساعة – لكن تكبرهم وعصيانهم ونعتهم على الاسلام بانه ارهاب جعل غضب الله ينزل عليهم – وأصبحوا ياكلون الربا أضعاف مضعفة ويمجدون الأجانب ويطلبون العزة منهم – وهذا لا يبشر بالخير ولا يبني دولة الا بتنفيذ حدود الله فيما أفاضوا فيه .

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