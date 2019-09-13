في بادرة حسن نية.. الصين تعفي منتجات أمريكية من رسوم إضافية

أعفت الصين، اليوم الجمعة، بعض المنتجات الأمريكية من الزيادة الضريبية التي كانت ستلحق بها، في بادرة حسن نية تجاه واشنطن التي يرتقب أن تستضيف في أكتوبر مفاوضات تجارية جديدة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ “الصين تشجع المؤسسات المعنية بشراء كمية معينة من الصويا ولحوم الخنزير من الولايات المتحدة”.

يتوّج هذا الإعلان سلسلة بوادر تهدئة تتابعت خلال الأسبوع الحالي بين القوتين العظميين اللتين انخرطتا منذ العام الماضي في حرب تجارية، وتجسّدت هذه المواجهة في فرض كل من العاصمتين رسوما جمركية على تبادلات تجارية تقدّر قيمتها الإجمالية بمليارات الدولارات.

وكان المزارعون الأميركيون ومربو المواشي الأكثر تضرراً نتيجة التوترات التجارية، علماّ بأنّهم يمثّلون قاعدة انتخابية مهمة للرئيس دونالد ترامب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت الوكالة الصينية إنّ بكين “ترغب في أن يحترم الجانب الأمريكي وعوده ويؤمّن الشروط المناسبة للتعاون في مجال الزراعة”.

واعتبرت القناة الصينية العامة “سي سي تي في” في نشرة أخبارها المسائية المتابعة على نطاق واسع، أنّ هذه الإعفاءات الجديدة تمثّل “بادرة حسن نية” تجاه واشنطن. وقالت إنّها “تظهر جدية (الصين) لحل” خلافها التجاري مع الولايات المتحدة.

وخطا العملاق الصيني الذي تأثر اقتصاده سلباً في هذه الحرب المتواصلة منذ 18 شهراً، الخطوة الأولى يوم الأربعاء بإعلانه اعتزام إعفاء بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية، بدءاً من 17 سبتمبر ولغاية عام.

في أعقاب ذلك، قرر دونالد ترامب تأجيل زيادة جمركية على منتجات صينية تبلغ قيمتها الاستيرادية 250 مليار دولار سنوياً إلى تاريخ 15 أكتوبر، وأرجع ذلك إلى “الاحتفال في الأول من أكتوبر بالذكرى السبعين على قيام جمهورية الصين الشعبية”.

إحراز تقدّم

تندرج خطوة الرئيس الأمريكي في خانة تليين اللهجة بعدما كرر اتهاماته للصين بالتراجع عن تعهداتها في زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بغية خفض العجز التجاري الأمريكي الهائل مع الصين، وبلغ هذا العجز في 2018، 419,52 مليار دولار (381 مليار يورو).

وكانت الدولتان في بداية مايو على وشك التوقيع على اتفاق تجاري قبل توقف المفاوضات بشكل مفاجئ واتهام واشنطن لبكين بالتخلي عن تعهداتها.

غير أنّ الإدارة الأمريكية زادت في الأيام الأخيرة من مؤشرات التهدئة مع اقتراب انعقاد مفاوضات ثنائية جديدة على مستوى رفيع في أكتوبر بواشنطن.

والخميس، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين “لا نريد أن تكون رحلة (الوفد الصيني) عبارة عن مجرد سلسلة من المناقشات. نريد تحقيق تقدّم جوهري”، برغم ذلك، فإنّه رفض تحديد النقاط التي سيتم تناولها بشكل خاص.

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