واشنطن تفرض عقوبات على كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات إلكترونية

أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على ثلاثة كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات إلكترونية طالت بنى تحتية رئيسية على غرار مستشفيات بريطانية عام 2017 والمصرف المركزي في بنجلادش العام 2016.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية “تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية” ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، لافتة إلى ضلوعها في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.

والمجموعات هي لازارس غروب وبلونوروف واندارييل.

وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، إن “وزارة الخزانة تتحرك ضد مجموعات كورية شمالية للقرصنة المعلوماتية، نفذت هجمات دعما لبرامج التسلح والصواريخ غير القانونية”.

وأوضحت الخزانة أن لازارس غروب أنشأتها الحكومة الكورية الشمالية عام 2007 داخل ما يسمى “المكتب الثالث للإشراف التقني”، وهو كيان مسؤول عن عمليات امن المعلومات في البلاد.

وهذه المجموعة ضالعة في هجوم بواسطة الفيروس واناكري طال الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة خصوصا. وتسبب بتعطيل نحو 300 ألف جهاز كمبيوتر في العالم.

والحادث الأكبر طال النظام المعلوماتي لخدمات الصحة البريطانية، وتحديدا أجهزة الكمبيوتر في ثلث مستشفيات العلاج العادي في البلاد.

كذلك، أدرجت مجموعات فرعية تابعة للمجموعات الثلاث الرئيسية على لائحة العقوبات بحيث جمدت أصولها المحتملة داخل الأراضي الأمريكية ووضعت خارج النظام المالي الدولي.

وقالت واشنطن إن بلونوروف انشأتها الحكومة الكورية الشمالية لضمان عائدات في مواجهة العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، وقد حاولت سرقة أكثر من 1,1 مليار دولار من مؤسسات مالية في بلاد عدة، من المكسيك إلى باكستان مرورا بتركيا وتشيلي وفيتنام.

وقد شنت هجوما على حساب البنك المركزي في بنجلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وحاولت مجموعتا بلونوروف ولازارس غروب تحويل ما يصل الى 851 مليون دولار عبر الالتفاف على نظام سويفت للتحويلات العالمية، ولكن تم رصد هذه العملية بسبب خطأ تقني، وفق وزارة الخزانة.

أما مجموعة اندارييل التي كشف أمرها العام 2015 فشنت هجمات على حكومة كوريا الجنوبية وبناها التحتية.

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