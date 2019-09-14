ضربة موجعة جديدة لـ برشلونة.. أومتيتي يغيب من 5 لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة

وأعلن برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة غياب أومتيتي لمدة تتراوح من 5 لـ 6 أسابيع.

وأشار النادي في بيانه إلى معاناة أومتيتي من كسر صغير في مشط القدم اليمنى.

وأصيب أومتيتي في فترة التوقف الدولي خلال مشاركته مع منتخب بلاده فرنسا أمام منتخب ألبانيا في تصفيات الوصول لأمم أوروبا 2020.

وكشف برشلونة في وقت سابق عن إصابة أومتيتي دون إعلان مدة غيابه، قبل أن يُعلن ذلك يوم الجمعة.

غياب أومتيتي يأتي إلى جانب استمرار غياب ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب إصابة عضلية، بينما عاد لويس سواريز للظهور في قائمة الفريق من جديد.

المدافع الفرنسي صاحب الـ 25 عاما يعاني من إصابات متكررة غاب بسببها الموسم الماضي لأكثر من 126 يوما على فترتين.

وشارك أومتيتي في 15 مباراة فقط الموسم الماضي ولن يظهر هذا الموسم في أي لقاء.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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