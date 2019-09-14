مواعيد مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة.. سبت ناااااااري

ويلعب الزمالك في الثامنة مساءً أمام جينيراسيون فوت السنغالي على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من البطولة على أون سبورت.

وفي نفس التوقيت يلعب بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية على صدى البلد 2 وقناة تايم سبورت الأرضية.

والآن نترك الفرق المصرية في إفريقيا، لنتجه للدوريات الأوروبية.

يبدأ ليفربول الجولة الخامسة في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

وتقام 5 مباريات في الرابعة والنصف في إنجلترا.

مانشستر يونايتد ضد ليستر على بي إن سبورتس 2. ولفرهامبتون ضد تشيلسي على بي إن سبورتس 3. توتنام ضد كريستال بالاس على بي إن سبورتس 1. شيفيلد ضد ساوثامبتون على بي إن سبورتس 7. برايتون ضد بيرنلي على بي إن سبورتس 8.

وتختتم مباريات السبت في إنجلترا بلقاء نورويتش سيتي ضد مانشستر سيتي على بي إن سبورتس 2 في السادسة والنصف مساءً.

، يفتتح ريال مدريد مباريات السبت بمواجهة ليفانتي في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3.

ثم ليجانيس أمام فياريال في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 3 ويليه على نفس القناة ريال سوسيداد ضد أتليتكو مدريد.

ويختتم برشلونة مواجهات السبت في إسبانيا بمواجهة فالنسيا في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

، يواجه فيورنتينا نظيره يوفنتوس في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4 ثم نابولي أمام سامبدوريا على نفس القناة في السادسة مساءً.

وتختتم مباريات السبت في إيطاليا بلقاء إنتر ضد أودينيزي في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات ستكون بين بوروسيا دوتموند وباير ليفركوزن في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ويلعب لايبزج أمام بايرن ميونيخ على بي إن سبورتس 5 في السادسة والنصف مساءً.

بينما أبرز مواجهات ستكون بين باريس سان جيرمان وستراسبورج في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر مشاركة محمود عبد المنعم “كهربا” مع ديسبورتيفو أفيش ضد فيتوريا جيمارايش في العاشرة والنصف مساءً في لقاء لن يذاع في الشرق الأوسط.

وقد يظهر محترفنا المصري محمد النني لأول مرة مع بشكتاش عندما يواجه الأخير نظيره غازي عنتاب سبور في السابعة مساءً في لقاء لن يذاع.

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