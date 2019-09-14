الجزائر تطالب بوقف إطلاق النار في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

طالبت الجزائر على لسان وزير خارجيتها صبري بوقادوم، بوقف إطلاق النار في حرب طرابلس، والتوصل إلى حل ليبي – ليبي، واحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وفق بيان للبعثة الأممية اليوم.

وأطلع سلامة وزير الخارجية الجزائري على الأوضاع في ليبيا، وأعرب عن تقديره لموقف الجزائر المساند للحل السياسي في الأزمة الليبية، مشددا على تطابق الرؤى بأن الحل العسكري «وهم مكلف».

ودعا سلامة كل الأطراف في ليبيا والأطراف الخارجية المساندة لها إلى «مزيد من الواقعية والعودة إلى المسار السياسي».

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