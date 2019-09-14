هجوم بواسطة طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لأرامكو في السعودية

الرياض-العنوان

استهدف هجوم بواسطة طائرات مسيّرة السبت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية العملاقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله “عند الساعة الرابعة (01,00 ت غ) من صباح اليوم السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو (بإخماد) حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار” مشيرةً إلى “السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما”.

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الهجوم الذي وقع في شرق المملكة إلا أنه لم يحدّد مصدر الطائرات المسيّرة.

والشهر الماضي، تسبب هجوم تبنّاه المتمردون الحوثيون في اليمن بحريق في منشأة للغاز تابعة لأرامكو في حقل الشيبة في جنوب شرق المملكة. وأكدت الشركة أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون صواريخ عبر الحدود وشنّوا هجمات بواسطة طائرات مسيّرة مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك ردّ على غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن.

ويشن التحالف حملة عسكرية جوية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. ولم يعلن المتمردون على الفور مسؤوليتهم عن هجوم السبت.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو مع وقوع سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط وإسقاط إيران طائرة بدون طيار أمريكية.

وفي يونيو، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة ضربة جوية على إيران رداً على إسقاطها الطائرة.

واتّهمت الولايات المتّحدة والسعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات على ناقلات النفط رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأمريكية عليها.

المصدر-وكالات

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