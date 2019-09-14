تخريج 9 آمري كتائب للجيش

إيوان ليبيا – وكالات :

شهدت مدرسة المشاة والمدرعات في مدينة بنغازي مراسم تخريج دفعة جديدة من دورة آمري كتائب الدبابات ضمن الخطة التدريبية لهيئة العمليات والتدريب بالجيش الوطني.

بلغ عدد الضباط بدورة آمر كتيبة دبابات 9 ضباط تلقوا محاضرات ودروساً في التعبية الحربية وأصول القيادة على مستوى كتيبة وشملت الدورة دروساً نظرية وعملية في كل ما يتعلق بالعمليات أثناء المعركة وفي إدارة الكتيبة في الحالة السلمية التي تشمل التدريب والجاهزية.

وتعد هذه الخطوة في إطار إعادة بناء الجيش الليبي وتفعيل قطاعاته وضخ دماء جديدة من الشباب لتقود المرحلة المقبلة من بناء القوات المسلحة وستوكل لهؤلاء الضباط -وغيرهم ممن تلقوا دورات متقدمة- رئاسة كتائب جديدة من الجيش الوطني.

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