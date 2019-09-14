توقعات بمشاركة 20 ألف شخص في احتجاجات ضد معرض السيارات الدولي بفرانكفورت

يعتزم آلاف المتظاهرين تنظيم احتجاج في اليوم الأول المفتوح للجمهور بمعرض السيارات الدولي في مدينة فرانكفورت الألمانية، للمطالبة بتحول سريع نحو نقل صديق للبيئة.

وتتوقع الشرطة مشاركة نحو 20 ألف شخص في المظاهرة أمام أرض المعارض عقب ظهر اليوم.

وسيصل المتظاهرون إلى أرض المعارض سيرا على الأقدام أو على دراجة.

ومن المتوقع حدوث عرقلة كبيرة في حركة المرور بوسط المدينة.

وأوصت الشرطة سائقي السيارات تجنب السير في وسط المدينة أو استخدام المواصلات العامة.

وشكل المنظمون، وهم مجموعات معنية بحماية البيئة والمناخ، تحالفا يحمل اسم انزلوا من مركباتكم”، ويتهم التحالف قطاع السيارات بعدم بذل جهود كافية في التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية الخالية من العوادم، والاستمرار في الاعتماد على السيارات التقليدية المربحة والمضرة بالمناخ في الوقت نفسه.

ويفتح المعرض اليوم أبوابه أمام الجمهور حتى 22 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات الاحتجاجية مظاهرة للمشاة ومسيرة كبيرة بالدراجات تجوب 13 طريقا على امتداد أكثر من 500 كيلومتر. وسيُجرى من أجل ذلك إغلاق مسارين لأحد الطرق السريعة على نحو مؤقت.

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